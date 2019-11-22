توفيق عكاشة يدافع عن صابرين بعد الهجوم عليها بسبب “الحجاب”

كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 08:49 مساءً - إستغرب الإعلامي المصري توفيق عكاشة، الضجة المثارة حول خلع الممثلة المصرية صابرين “الححاب”، رغم أن صابرين ردت على الانتقادات التي طالتها، وذلك في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، ضمن برنامج “الحكاية” وقالت :”أنا من زمان قالعة الحجاب .. انا كنت ديما بقول اني محتشمة .. أنا من يوم ما لبست الباروكة أنا قلعت الحجاب ..”.
وقال عكاشة خلال تقديمه برنامج “مصر اليوم” على شاشة “الحياة” :”أنتم مال أهاليكم، ما اللي يلبس حجاب يلبس، واللي يخلعه يخلعه، أنتم عينتم أنفسكم أوصياء على الناس ليه”، وأشار إلى أن مثل هذه الحالة تعتبر تدعيماً للإسلام السياسي.
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