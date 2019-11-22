الظهور الأول للجين عمران على الشاشة بعد غياب.. شاهدوا كيف بدت؟

كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 08:49 مساءً - أعلنت الإعلامية السعودية لجين عمران بدء عرض حلقات برنامجها “مسايا لجين” على شاشة قناة SBC.

وجاء هذا من خلال فيديو نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وظهرت فيه وهي تقدم أولى الحلقات مشيرة إلى أنها تتناول التغييرات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية مؤخراً.

وحقق المقطع المصور أكثر من 302 ألف مشاهدة في ساعات قليلة. وتعليقاً عليه كتبت الإعلامية: “افتتاحية أولى حلقات برنامجي الأسبوعي على قناة الوطن SBC مسايا لجين برسالة امتنان و تقدير وعرفان إلى سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان أمير التغيير الله يحفظه و يرعاه . وهذا أقل شي نقدمه”.

وتفاعل معها عدد كبير جداً من متابعيها وتمنوا لها النجاح في التجربة التي تأتي بعد غياب دام سنوات.

ومن أبرز هؤلاء الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز التي كتبت: “صح لسانك” والممثلة السورية سوزان نجم الدين التي علقت: “مبروك حبيبتي”.