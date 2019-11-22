كارينا كابور طفلة مع أميتاب باتشان.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شارك أحد المعجبين صورة قديمة بالأبيض والأسود للنجم الهندي أميتاب باتشان وزوجته جايا باتشان ومجموعة من الأطفال الصغار بمن فيهم أبنته شويتا باتشان ناندا وكاريسما كابور، لكن طفلة بعينها كان يحملها النجم بين ذراعيه، هي التي استطاعت لفت انتباه الجميع.

قام أحد متابعي الممثل على Twitter بوضع علامة على صورة قديمة للنجم أميتاب مع العديد من أطفال النجوم وتساءل: “من الطفلة التي تحملها؟ ” أجاب الممثل المخضرم قائلا أنها الممثلة كارينا كابور خان. في الصورة، يحمل أميتاب كارينا بين ذراعيه، يمكن رؤية جايا باتشان وهي تساعد طفلًا صغيرًا.

في مايو من هذا العام، كان أميتاب قد شارك صورة أخرى مع كارينا، خلال تصوير أحد الأفلام التي قامت ببطولته زينات أمان، ووالد كارينا راندهير كابور وتينا منعم في الصورة.

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على صعيد أخر، كانت تقارير متداولة قد كشفت أنّ الأطباء حذروا أميتاب باتشان من مواصلة العمل، مؤكدين عليه بضرورة اتّباع روتين صحي صارم.

هذا في الوقت الذي أكد فيه النجم تلك الأنباء خلال موقعه الشخصي ببعض وسائل التواصل. وقال إن الأطباء حذروه من مواصلة العمل، وطالبوه بالعناية بنفسه بسبب تكرار انخفاض لياقته بشكل كبير. كما أكدوا على اتّباع روتين صحي صارم،

وكان باتشان قد تعرض لوعكات صحية شديدة، في البدء، وكان حادث فيلمه الشهير “شولاي”، ومرورًا بعمليات عدة أجراها، حتى فقدانه لبعض أجزاء كبده مؤخرًا.

ولأول مرة منذ 6 سنوات غاب النجم الهندي الكبير عن مهرجان كولكاتا السينمائي، الذي يعتبر ضيف شرف دائمًا فيه، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية.