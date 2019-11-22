شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى وأحمد كمال يدخلان "صندوق الدنيا" بمنطقة وسط البلد والان مع التفاصيل

الجمعة 22 نوفمبر 2019 بدأ الفنانان أحمد كمال وعلاء مرسى تصوير مشاهدهم في فيلم "صندوق الدنيا" للفنانة رانيا يوسف، فى أحد أماكن منطقة وسط البلد، حيث فضل مخرج العمل عماد البهات بدء التصوير بالمشاهد الخارجية.

Advertisements ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل، والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، احمد كمال ، عمرو القاضي،علاء مرسي ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.

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