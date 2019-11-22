شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله محمود يواصل بروفات مسرحية "أنا العريس" على مسرح البالون والان مع التفاصيل

الجمعة 22 نوفمبر 2019 يواصل المخرج صلاح لبيب والفنان أحمد عبد الله محمود بروفات العرض المسرحى "أنا العريس" داخل قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، وهو من بطولة الفنانة آمال رمزى وعايدة غنيم وجمال حجازى وفتحى سعد وهمام عبد المطلب محمود الصغير وسيد عبد الرحمن وإبراهيم غنام، وممدوح درويش وسحر عبد الله ووفاء سليمان وإيمان مصطفى، وعلاء طلعت وبهاء الدين فهمى ومحمد بدوى ومصطفى أمين وسناء عوض.

Advertisements "أنا العريس" من إنتاج الفرقة الاستعراضية قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة الفنان والمخرج عادل عبده. وعلى جانب آخر، أوشك الفنان أحمد عبد الله محمود من تصوير مسلسل "روحين فى زكيبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

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