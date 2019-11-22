شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسن بلبل يطرح "أحمق حنكورة" للسخرية من إعلاميي الجماعة الإرهابية والان مع التفاصيل

الجمعة 22 نوفمبر 2019 طرح الفنان حسن بلبل كليب جديدا بعنوان "أحمق حنكورة"، سخر فيها من إعلاميى جماعة الإخوان الإرهابية، وكل مدبري المؤامرات ضد مصر، بشكل كوميدي ساخر، حيث ارتدى فيها بدلة كاروهات على طريقة شكوكو.

ونشر بلبل فيديو للأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، وعلق عليها "أغنيه أحمق حنكوره إهداء للأحمق حنكوره ، وابن موزه ، والشمام واللي يحبوهم واللي يزعل يتفلق"، والأغنية من تأليف حسن بلبل، توزيع وهندسة صوتية أحمد عبد الواحد. وتقول كلمات الأغنية أحمق حنكورة وفاتحلنا صدره كمان.. Advertisements ورايح سوريا عامل فاندام.. ومعتز وناصر بالدولارات.. ده القرد وخلفة موزة العار.. اشتروا مليون خدام.. بيموتوا أطفال الشام.. واحد بودان.. تميم البهلوان.. قال أردوغان قال

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