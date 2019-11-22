بقولك إيه ياعز إنت والسقا خافوا منى.. هيفاء وهبى تهدد النجمين

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الجمعة 22 نوفمبر 2019 لأول مرة تقدم الفنانة هيفاء وهبى الأكشن فى أعمالها الفنية من خلال فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، ويشاركها فى بطولة الفيلم الفنانان أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر، وتظهر خلال أحداثه بشخصيتين الأولى شعبية، والثانية تعيش فى إحدى الدول الأوروبية وتقتحم عالم المطاردات والأكشن.

ومزحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى مع النجمين أحمد عز وأحمد السقا من خلال فيديو، حيث وجهت له رسالة قائلة: "بقولك اية ياعز انت والسقا خافو منى". فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي. View this post on Instagram رسالة #هيفاء_وهبي ل #أحمد_السقا و#أحمد_عز #haifawehbe A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Nov 22, 2019 at 12:56am PST Advertisements View this post on Instagram رسالة #هيفاء_وهبي ل #أحمد_السقا و#أحمد_عز #haifawehbe A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Nov 22, 2019 at 12:56am PST A post shared by Fanonline (@fanonline1) onNov 22, 2019 at 12:56am PST

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