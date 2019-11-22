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شكرا لقرائتكم خبر عن نور الغندور تحتفل بعيد ميلادها والان مع التفاصيل
الجمعة 22 نوفمبر 2019
ونشرت نور الغندور مجموعة صور من الحفل، وعلقت عليها "فرحـتي أمس ما تنوصف ومو لاقيه كلام أعبّر فيه عن مدى حبي وسعادتي وراحتي، وأنا بينكم ومعاكم. بس بختـصر هذا كله بـ كلمـة واحـدة ، انتو نـعمة الله رزقـني فيها شكرًاااا لكل اللي كانوا موجودين وفرحوني. شكرًا لكل من تعب وعطى من قلبه عشان استأنس. شكرًا خواتي بنات بن حيدر على إنكم صج خوات وعلى قد ما أقول كلام ما بوصفلكم ربع اللي أحس فيه صوبكم. إنتو ظهر وسند وبيت وراحة وأجدع بنات في الدنيا. شكرًا بنات خـميس ياللي الاحتفال بدونكم مش احتفال بيسا وهدى اللي تعنولي من الكويت، بس عشان يقضون معاي هاليوم ما راح أنسالكم هالشي وعساني دوم اشوفكم مستانسين، عنوتكم تسوى الدنيا. يا نوووودي يا نووووودي شقول وشسوي مصدر السعادة والفرح، وزيرة السعادة يا مقوّم الدنيا ومقعّدها. أحبج وايد دودي سفيرة الفرح وإسعاد الآخرين، مشكوره على كل شيء سوّيتيه. شكرًا فطوم وأنوار لأنكم صجيين ولأنكم ربع وخوات بكل معنى الكلمة وايد كلام بخاطري أقوله بس الانستقرام عمره ما بيكفي الكلام اللي ب قلبي .. الله لا يحرمني منكم وعسى دوم متجمعين عالخير والفرح ️ كيكة سيمبا تفوز ف حياتي ".
آخر أعمال نور غندور مسلسل "جمان" من تأليف علياء الكاظمي وإخراج خالد جمال، وهو يُعتبر التعاون الثاني بينها وبين الممثل السعودي مهند الحمدي، بعد تألقهما في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "دفعة القاهرة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا.
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