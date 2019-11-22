إطلاق "الديفا" باكورة الإنتاجات الأصلية الحصرية لـ "شاهد"

الجمعة 22 نوفمبر 2019

احتفاءً بإطلاق أولى الإنتاجات الأصلية الحصرية لـ "شاهد" SHAHID ORIGINALS، المنضوي تحت لواء "مجموعة MBC"، وبعد انتهاء تصوير باكورة تلك الأعمال "الديفا"، عُقد مؤتمر صحافي حضره نجمة العمل سيرين عبد النور، والنجوم يعقوب الفرحان وبوسي، إلى مروحة من أهل الصحافة والإعلام، ووجوه من MBC.سيرين عبد النور عبّرت عن سعادتها بهذه التجربة، موضحة أنها "تأتي في إطار استمرار تعاونها مع MBC منذ إطلاق المسلسل الشهير "روبي" عام 2012..مرورًا بظهورها على شاشاتها في عدد من الأعمال الدرامية، التي كان آخرها خلال الموسم الرمضاني الفائت"، مضيفة بأنّ "الديفا" بالنقلة النوعية في الإنتاجات الدرامية التقليدية، فهو مستوحًى من الواقع، ومبنيّ على تفاصيل ومعطيات، وخبرات وتجارب حقيقية ومتراكمة لصنّاع ومنتجي برامج المواهب في "مجموعة MBC". وعما لفتها في الدور وخطوة الانتقال إلى تقديم عمل درامي عبر المنصات الإلكترونية، علقت سيرين عبد النور بالقول: "إنّ دور ريما هو خليط من المشاعر، فحينًا تبدو امرأة قوية وأحيانًا ضعيفة، كما يبيّن العمل كيف يتأثر الفنان بالشائعات، وانعكاسها على حياته الفنية والشخصية"، معتبرة أنه "حان الوقت لنواكب العصر على مستوى الإنتاج الفني والدرامي، عبر إنتاجات خاصة ومميزة، ولنلبّي متطلبات جيل الشباب الذي يتوجّه بقوة إلى متابعة مختلف الإنتاجات عبر منصات الإنترنت". وعبّرت سيرين عن سعادتها بأن تكون سباقة في دخول هذه التجربة، التي تشكل مغامرة ومسؤولية في آنٍ معًا، بعد الأعمال الدرامية اللبنانية والعربية والإنتاجات المشتركة". من جانبه، رأى الممثل يعقوب الفرحان، أنّ "العمل يضيء على عالم الاستعراض بشخصيات حقيقية، مكتوبة بكثير من الواقعية وبطريقة صحيحة"، معربًا عن اعتزازه بأن يكون أحد أبطال أول إنتاجات "شاهد" الحصرية، ومثنيًا على الجهود التي بذلها فريق العمل، ممّن عملوا خلف الكاميرا وفي الكواليس، ليخرج بأفضل صورة، إضافة إلى التفاهم الكبير مع سيرين وبوسي، وآملًا أن يكون العمل عند حسن ظنّ الجمهور". وبدورها لفتت الفنانة بوسي إلى "أنني مثلت كثيرًا خلال مسيرتي الفنية، في أعمال درامية تلفزيونية وفي أفلام سينمائية كذلك، لكنّ تجربة "الديفا" فعلًا مختلفة بكل المقاييس، ولم أتوقع أن نخرج بإنتاج درامي بهذا الشكل الجميل"، مشيرة إلى أنّ "شخصية ياسمين التي تقدّمها، تخوض صراعات كبيرة وتعمد إلى تصفية حسابات مع ريما (سيرين عبد النور)، وسنفهم تباعًا أسباب غيرتها منها". وأملت بوسي "أن يجد العمل تفاعلًا واسعًا من الجمهور، خصوصًا وأننا بذلنا الكثير من الوقت والجهد في تنفيذه". يُذكر أنّ ورشة الكتّاب المسؤولة عن تأليف "الديفا"، ضمّت كل من: سارة فرج، وهند رضوان، وسما عبد الخالق، وإنجي القاسم، وجاد خوري، بإدارة المخرجة رندة علم. أما البطولة فتعود إلى النجمة سيرين عبد النور، إضافة إلى الممثل يعقوب الفرحان والفنانة بوسي، بمشاركة كل من نبال عرقجي، ووسام فارس، ودوري سمراني، وستيفاني عطالله، ومهيرة عبد العزيز.

