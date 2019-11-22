بالفرقة الاستعراضية هذا ما حدث في حفل محمد رمضان بموسم الرياض

الجمعة 22 نوفمبر 2019

أحيا الفنان المصري محمد رمضان حفلًا غنائيًّا ساهرًا من حفلات "موسم الرياض"، ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الرياض للسيارات، تزامنًا مع افتتاح المنطقة في الموسم، وقدَّم محمد رمضان الحفل الغنائي على المسرح الذي صُمِّمَ خصيصًا للحفلات الغنائية. ونُظِّمَ الحفل بحيث يقف الحاضرون من الجماهير على مسرح غنائي ضخم، ووصل رمضان العاصمة الرياض قبل الحفل بأيام؛ ليُجري بروفات مكثَّفة وصلت إلى ثلاثة أيام متواصلة على المسرح، مع الفرقة الاستعراضية التي جاءت من مصر. ورغم حالة الطقس والأجواء الباردة والأمطار بالرياض، فإنّ رمضان واصل التحضير للبروفات في منطقة الجنادرية، وشهدت الحفلة الغنائية عروضًا استعراضية من الفرقة المصاحبة. وجاء دخول محمد رمضان للمسرح بطريقة غير تقليدية؛ حيث تم حمله على كرسي فرعوني، وشهد دخوله عاصفة من الترحيب الكبير من الجماهير الغفيرة، التي حرصت على حضور الحفل، ووصلت أعدادها إلى الطاقة الاستيعابية للمسرح. وكان رمضان قد أعلن عن إقامة حفل غنائي كبير بالرياض عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، في الصيف الماضي، ليكرر إعلانه عن قرب حفله بموسم الرياض، والذي حظي بتفاعل جماهيري كبير. وقبل صعوده للمسرح عبَّر محمد رمضان عن سعادته الكبيرة لإحيائه حفلًا بالرياض، موضحًا أنه شاهد الجماهير العربية الكبيرة قبل الحفل، مشيرًا إلى أنّ جمهوره بالرياض كبير وصاحب ذائقة فنية رفيعة، شاكرًا هيئة الترفيه وروتانا على دعوته لتقديم الحفل. كما أشار إلى أنّ معرض السيارات يحظى بترفيه كبير، لا سيَّما بمقتنياته الكلاسيكية في عرض السيارات، كما تحدث لـ "سيدتي" عن اقتنائه سيارة مميزة، ليصبح ثاني مشترٍ لسيارة من نوع "مرسيدس"، مؤكدًا أنّ السيارة اشتراها لأخيه، وقال رمضان إنه بصدد إهداء جمهوره أغنية تلامس الشباب ويتفاعلون معها دومًا، وأكد أنّ مشاركته بموسم الرياض ثمينة، وتفتح له الآفاق لحفلات مقبلة بالسعودية. وأشعل رمضان وتيرة الحفل الغنائي، حيث رحَّب بالجمهور والأستاذ تركي آل الشيخ، والقيادة الرشيدة على حفلته الأولى بالسعودية. وخاطب الجمهور في أكثر من مرة بحماسة وشغف، مشيرًا إلى أنه في قمَّة سعادته. كما تخللت وصلته الغنائية عروضٌ استعراضية من الفرقة المصاحبة للحفل، وجزء من الألعاب النارية التي أسهمت في خلق المزيد من التفاعل الجماهيري، وتراقص رمضان على خشبة المسرح بطريقته المعتادة، ورددت الجماهير العربية الحاضرة أعماله الغنائية. واستمرت وصلاته الغنائية لأكثر من ساعتين، استمتع فيهما الجمهور الحاضر الذي ملأ جَنَبات المسرح، وفي ختام الحفل وجَّه رمضان كلمة للجمهور السعودي والعربي، مُعبّرًا عن امتنانه للحضور الغفير، مؤكدًا أنه سوف يلقاهم في حفلات غنائية مقبلة.

