أمل العوضي تفكر بالاعتزال

الجمعة 22 نوفمبر 2019

في خطوة مفاجئة، أعربت الإعلامية والفنانة الكويتية أمل العوضي عن رغبتها بالاعتزال، ولكنها ما لبثت أن قالت إنّ مثل هذه الخطوة تتطلب الكثير من التفكير.

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وقالت أمل العوضي في فيديو نشرته عبر "سناب شات": إنها لطالما كانت الأولوية عندها لحياتها الشخصية والعائلية المزدحمة، ولكنها تشعر بالملل منذ شهرين ، موضحة أنها أصبحت مشهورة منذ العام 2006 ، مشيرة إلى أنها دخلت الفن وهي في الـ 16، وتركته عندما تزوجت في عمر الـ 18، ثم ما لبثت أن عادت إليه في سن الـ 20. وأضافت امل العوضي التي وصفت نفسها بالغبيّة، أنّ فكرة الاعتزال تراودها دائمًا ولكنّ قرارها ليس جديًّا حتى الآن، موضحة أنّ قراراتها تنبع عن قناعة داخلية، وليس من ضغط من أحد، وأنّ هناك أفكارًا تراودها منذ نحو عامين، تجعلها تشعر بعدم الاستقرار .