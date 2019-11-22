لطفي بوشناق يرفض أن يصبح وزيرا للثقافة في الحكومة التونسية الجديدة

الجمعة 22 نوفمبر 2019

قال الفنان لطفي بوشناق إنه نقل لرئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي الذي التقى به صباح اليوم الجمعة بقصر الضيافة بقرطاج، "مشاغل قطاع الثقافة، بإيجابياته وسلبياته" . وأضاف بوشناق في تصريح إعلامي إثر اللقاء، أنّه غير معني بأي منصب في الحكومة، مشددا على أنه لبّى دعوة الحبيب الجملي ونقل له مشاغل وانتظارات الفنانين والمثقفين.. وتمحوراللقاء بالأساس حول وضع القطاع الثقافي وسبل تطويره.. ويجرى رئيس الحكومة المكلف اتّصالات ومشاورات منذ يوم الاثنين قصد تشكيل الحكومة التّونسيّة الجديدة واختيار الوزراء، وهو يستقبل تباعا شخصيات سياسية واعلامية وثقافية ونقابية ومن المجتمع المدني من باب التشاور وتبادل الآراء.



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لطفي بوشناق: انا وزير في مكانتي

وردا على اسئلة الصحفيين اكد لطفي بوشناق رفضه تولي منصب وزير للثقافة في صورة تمّ اقتراح اسمه واجاب بوشناق:"انا وزير في مكانتي وانا متفرغ لفني وموسيقتي". والجدير بالذكر ان الحكومات السابقة تضمنت شخصيات فنية لحقيبة وزارة الثقافة فقد تولتها سنية مبارك، وهي فنانة معروفة ،كما اسندت الى مراد الصقلي وهو موسيقار واكاديمي، والوزير الحالي محمد زين العابدين هو استاذ جامعي في اختصاص الموسيقى وعازف عود معروف.