بعد انتشار شائعة وفاته .. ابنة الفنان المصري هادي الجيار: حسبي الله ونعم الوكيل

الجمعة 22 نوفمبر 2019

حالة من الاستياء الشديد انتابت أسرة الفنان الكبير هادي الجيار، بعد أن تردد خلال الساعات الماضية خبر وفاته في عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية .



وخرجت ابنته للرد علي هذه الشائعة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتنفي كل ما يتردد، وتؤكد أنّ حالة والدها الصحية مستقرة ولكنه تعرّض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية وتجاوزها الآن .

وكتبت في منشور لها: "حسبي الله ونعم الوكيل، اِتقوا الله في االأخبار الكاذبة، واحترموا مشاعر الناس انعدمت الإنسانية والمهنية تمامًا".

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وحرصت على أن تطمئن جمهور والدها ومحبيه إلى حالته الصحية، وقالت: "والدي بخير تعرّض لوعكة صحية بسيطة والحمدلله رب العالمين".

كما قام الفنان سامح الشجيع بالرد أيضًا على هذه الشائعات التي ترددت وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك " يا جماعة عيب أوي الإشاعات المتداولة عن خبر غير صحيح عن فناننا الكبير هادي الجيار أنا لسة متصل بيه حالًا وهو الحمدلله بخير بس في وعكة صحية بسيطة ..الإدعولوله بالشفاء العاجل شفاك الله، بحبك يا أستاذي الغالي".

يشار إلى أنّ الفنان هادي الجيار كان يقوم حلال الفترة الماضية بتصوير مشاهده الأخيرة بمسلسل "فالنتينو"، الذي يشارك في بطولته بجانب الفنان عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وغيرهم من نجوم الدراما .