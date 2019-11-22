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متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ الفنان المصري خالد سليم متابعيه مؤخراً بنحافته التي ظهرت من خلال صور نشرها على حسابه على تطبيق “إنستغرام”.
وكشف سر خسارة وزنه أثناء لقاء أجرته معه قناة DMC على هامش مهرجان القاهرة السينمائي.
وقال إنه كان يمارس تمارين القلب لمدة 4 ساعات، صباحاً ومساء، وبشكل يومي. وأضاف أنه اتبع نظاماً غذائياً قاسياً التزم به لمدة أسبوعين حيث كان يتناول كميات قليلة جداً من الطعام تتوزع على 6 أو 7 وجبات.
وأضاف أن وزنه ازداد بعد تلقيه علاجاً يحتوي على الكورتيزون ما أدى إلى احتباس الماء في جسمه وإلى وصول وزنه إلى 123 كيلوغراماً وتابع أنه لا يتخطى حالياً الـ89 كيلو.
ولفت إلى أن شكله الحالي يناسب دوره في مسلسل “بلا دليل” الذي انتهى من تصويره مؤخراً. كما كشف أنه يعتزم تصوير 3 أغنيات منفردة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما أثارت نحافته الجدل.. خالد سليم يكشف كيف خسر 34 كيلوغراماً من وزنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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