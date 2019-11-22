رونالدينيو في الرياض.. برنامج حافل وسيارة فخمة

متابعة بتجـــــــــرد: ازدحم برنامج زيارة رونالدينيو للسعودية. فبعدما قابل معالي المستشار تركي آل الشيخ ولبى دعوته إلى مأدبة العشاء شارك في فعاليات موسم الرياض في معرض السيارات.
والمفاجأة كانت شرائه لأول سيارة في المعرض. وتعتبر السيارة واحدة من أصل 200 سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز ربيد (AMR) ليكون بذلك أول شخص يفتتح مبيعات المعرض الذي يحتوي على أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.
ومن هناك صور رونلدينيو فيديو لصديقه ميسي دعاه فيه للمجيء إلى السعودية واختيار سيارة له.
بدوره رد ميسي و أعلن أنه قادم في شهر كانون الثاني/يناير المقبل وهو متشوق لهذه الزيارة.
وفي تصريحات لإحدى القنوات الفضائية قال النجم البرازيلي إنه يشعر بسعادة لوجوده في الرياض، وأضاف: “لقد استمتعت بوجودي في المملكة وقتما جئت برفقة المنتخب البرازيلي عام 1999 وأستمتع بوجودي الآن.”
محطة رونالدينيو التالية ستكون في 17 ديسمبر القبل حيث سيشارك في الـteqball إحدى فعاليات موسم الرياض.
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