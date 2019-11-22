منال حدلي مع الشيف بوراك للمرّة الثانية...والأخير يُؤكّد: سنتزوج قريبًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أشهرٍ من انتشار فيديو للفنانة الجزائرية منال حدلي يجمعها بالشيف التركي الشهير بوراك أوزديمير وهو يتقدّم لخطبتها ويعرض عليها الزواج منه، نشرت منال مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية في إنستغرام، تظهر فيه للمرة الثانية بجانب بوراك خلال زيارتها الثانية لمطعمه بتركيا.

وفي سلسلة مقاطع الفيديو التي شاركتها منال، يظهر الشيف التركي وهو يقول: "سألتموني كثيرًا عن موعد زواجي مع منال حدلي، وأنا أقول لكم إنه سيكون قريبًا"، مضيفًا: "أحب الجزائر كثيرًا، وأحب منال" مرددًا الشعار الجزائري المعروف: "وان تو ثري.. فيفا لالجيري"، كما ظهر بوراك وهو يقدم باقةً من الورود لحدلي عند استقباله لها في مطعمه.

ومن جانبها وبعد نشرها للفيديو قامت حدلي بإلغاء خاصية التعليقات على الفيديو، ولم يصدر منها أي توضيح ما إذا كان خبر زواجها من بوراك صحيحًا أم مجرد مزحة للمرة الثانية.

وفي هذا الصدد كان الشيف التركي قد فاجأ المغنية الجزائرية حدلي بطلب يدها للزواج في آخر زيارة لها لمطعمه بإسطنبول في شهر آيار/مايو الماضي، وبدت حينها عليها ملامح الصدمة فيما لم يتّضح ما إذا كان الأمر مجرد مزحة أم حقيقة.

واكتسبت منال حدلي شهرتها بعد مشاركتها في برنامج أراب أيدول، عام 2016، لتبدأ بعدها في عالم الغناء، رغم أنها لم تصل إلى المراحل النهائية.

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واشتهر الشيف بوراك من خلال مقاطع الفيديو التي ينشرها ويعرض فيها أطباق اللحوم والحلويات التركية الشهيرة التي يقوم بإعدادها، إذ عُرف عنه ابتكاره وحرصه على تقديم أطباق جديدة، وهو من مواليد 1994 ويعمل في مهنة الطبخ منذ أن كان عمره 16 عامًا، حيثُ ورث ذلك عن والده وجده وتمتلك عائلته سلسلة مطاعم في تركيا أشهرها مطعم المدينة في منطقة تقسيم باسطنبول.

ويُعد مطعمهم أحد أشهر مطاعم تركيا والذي يقصده المشاهير من الفنانين والساسة والسياح العرب والأجانب وقد زاره كبار الفنانين والمشاهير.

ومن الجدير ذكره أنَّ بوراك هو تركي من أصول عربية ويتحدّث التركية والعربية، إذ إنَّ أصوله تعود إلى لواء إسكندرون بمدينة أنطاكية في محافظة هاتاي الواقعة على الحدود السورية والتي تعيش بها أغلبية عربية.