ملاك الكويتية تشتبكُ مع المُتابعين لإعلانها عن "ويسكي حلال".. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة ملاك الكويتية ضجّةً كبيرةً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن "ويسكي" وصفته بأنه "حلال"، حيث ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" وهي داخل إحدى المحلات تقول: "اللي يبي واين حلال ييجي المركز وياخد النوع اللي يبيه في أكثر من نكهة".

وأظهرت في إحدى الصور العديد من الزجاجات الخاصة بـ"الويسكي" وبعضها دُوِّن عليه: "مشروب العنب بدون كحول"، الأمر الذي جعل المتابعين يبدون اشمئزازهم من الإعلان وتركوا تعليقات عبر المقطع الذي تداولته العديد من الحسابات الفنية في "إنستغرام".

وخلط البعض بين كونها تقدّم إعلانًا حول منتج معروف أنه "محرم" وتقول عنه "حلال"، وبين استغاثتها قبل يومين واشتباكها بالأيدي مع مدرسين في مدرسة ابنتها بسبب تعرضه للضرب ومطالبتها بالحصول على حقه.

واتّجه العديد من المتابعين بتوجيه اللوم لها بسبب وصفها لمن تعلن لهم عن "الويسكي الحلال" بإطلاق كلمة "الهيلق"، حيث كتبت قائلةً: "حق الهيلق اللي ما يعرفون"، وفي البحث عن معنى الكلمة قيل إنها كلمة كويتية قديمة لها أكثر من معنى ولكنها في الكويت تتخذ معنى "الجوعى الطماعين".

وفي تعليق لأحد المتابعين الذين شاهدوا المقطع قال للفنانة ملاك الكويتية: "والله ما هليقية غيرج"، في إشارة منه إلى أن المعنى الخاص بهذه الكلمة سيىء ولا يجوز إطلاقه.

وفي مقطع آخر ظهرت ملاك الكويتية لترد على منتقديها بعد ظهور شخص مجهول في حياتها يُدعى "سعدون" إذْ نشرت مقطعًا من إحدى الأغاني التي تُعبّر عن الحنين والرومانسية في ذات الوقت.

وتساءل الكثيرون عن هذا الشخص وكثرت الأقاويل بشأنه ما دعاها للرد فقالت إن "سعدون" هو شقيقها من الأب والأم لكنه متوفّى، فقالت: "حق الملاقيف اللي يسألوني مين هو سعدون هو أخوي من أمي وأبوي لكنه متوفي".

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وكانت الفنانة ملاك الكويتية، قد توعّدت المسؤولين في مدرسة ابنها بفضحهم أمام الرأي العام وذلك بعدما تعرّض للضرب من أحد طلاب المدرسة دون تدخل من المشرفة على الطلاب.

وقالت ملاك الكويتية، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، إنها ذهبت إلى إدارة المدرسة لمعاتبتهم على ما حدث وتقديم شكوى إلا أنهم عاقبوها بالطرد بعدما اكتشفوا توثيقها للنقاش معهم في مقطع فيديو، معربةً عن غضبها مما حدث وأكّدت تحويل الأمر إلى قضية رأي عام.

https://www.instagram.com/tv/B40M9-an4tr/?igshid=m6dwi7p4cg7o

وفي تصاعد للأزمة تشابكت ملاك الكويتية، مع مدرسات في مدرسة ابنها بعدما ذهبت مجددًا لمعرفة السبب وراء انقطاع ابنها عن المدرسة، ووثّقت الزيارة في مقطع فيديو ولكن بعض المدرسات اعترضن على طريقة تناولها للقضية، لكنها أكّدت أنها تقوم بتصوير نفسها وهذه حريتها الخاصة حتى يعرف المسؤولون الكبار ماذا يفعل الفاسدون -حسب وصفها- في هذه المدرسة بالطلاب.

وأوضحت ملاك الكويتية أن التقرير الطبي الذي صدر يُشير إلى أن ابنها تعرّض للضرب في المدرسة، مبينةً أن مسؤولي المدرسة أبلغوها في أحد الأيام أن ابنها "طايح" فطلبت رؤية فيديوهات كدليل فرفضوا، موضحةً بأنه يوجد تقرير طبي يُثبت عكس ما قالوا وأن ولدها "متعور".

يُذكر أن الفنانة الكويتية كانت قد أثارت جدلًا بعد دفاعها عن مواطنها عبدالله جاسر نجم مواقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ"عبودكا"، موجهةً النقد لمن شنّوا حملةً ضده بسبب رأيه الخاص بعلاقات المرأة بالرجال قبل الزواج.