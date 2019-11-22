بعد 5 أعوام على انتحاره.. منزل روبن ويليامز للبيع بـ7 ملايين دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من مرور 5 سنوات منذ رحيل النجم الأمريكي روبن ويليامز، إلا أن اسمه وأعماله لم تُنسَ ولا يزال يحتفظ بمكانته في قلوب الملايين من مُعجبيه حول العالم.

فبعد عدة سنوات منذ وفاته جرّاء انتحاره في أغسطس عام 2014، تم عرض منزل النجم الراحل والذي شهد انتحاره للبيع مقابل ملايين الدولارات.

وحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم عرض منزل روبن ويليامز في شمال كاليفورنيا للبيع بسعر 7.25 ملايين دولار.

ويقع المنزل على حافة "خليج سان فرانسيسكو"، في شبه جزيرة "تربيون" بالولاية الأمريكية ويتميز بتصميم ديكوره على طراز "الإحياء المعماري المتوسطي" الذي يرجع للقرن الـ19.

ويرجع تاريخ بناء المنزل إلى عام 1987 ويتميز بمساحته الشاسعة وما يطل عليه من مناظر خلابة بالإضافة إلى احتوائه على 6 غرف نوم و7 حمامات.

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وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي المنزل على مكتب خاص ومكتبة خشبية ذات مساحة تشبه في تصميمها غرفةً للجلوس، كما يتميز بمطبخ واسع يُطل على غرفة المعيشة.

كما يضم المنزل منتجعًا صحيًا وحمام سباحة في منطقة مفتوحة يطل على المياه الزرقاء، وتشمل المنطقة المفتوحة أيضًا منطقة جلوس، هذا وتميز الديكور بألوانه الهادئة التي سيطر عليها الأبيض ودرجات النيود.

يُذكر أن النجم الراحل اشترى هذا المنزل في عام 2008 بسعر 4 ملايين دولار، وبعد رحيله، ترك ثروة تُقدر بـ100 مليون دولار لأولاده "زيلدا" و"زاكري" و"كودي"، كما يُذكر أن روبن كان قد سمح لزوجته الثالثة "سوزان شنايدر" بالعيش في المنزل على الرغم من أنه سيوُرّث في النهاية لأبنائه الـ3.

وصدم روبن الملايين من محبيه حول العالم بخبر انتحاره، حيث حاول قطع شريان يده اليسرى ولكن عندما فشلت هذه الخطة، لجأ في نهاية المطاف إلى شنق نفسه بحزام.