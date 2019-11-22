تامر حسني يحيي حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية

يحيي النجم المصري تامر حسني حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية دون 23 سنة، والذي سيقام يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر في استاد القاهرة.



وتلقى تامر دعوة رسمية من إدارة البطولة لإحياء الحفل، وذلك نظرًا لجماهيريته الكبيرة في جمهورية مصر العربية وشعبيته الجارفة لدى الجمهور بفئاته العمرية كافة.

تامر حسني أعرب عن سعادته باختياره لإحياء الحفل وكتب عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “تشرفت بإختياري لغناء الاغنيه الرسميه لختام بطولة كأس الأُمم الأفريقيه تحت ٢٣ سنه من قِبل معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور أشرف صبحي، ورئيس إتحاد الكره المصري، الأستاذ عمرو الجنايني، ورئيس مجلس إدارة شركة presentation الأستاذ منتصر النبراوي”.



وأشار تامر حسني في منشوره إلى أنه سيقدّم خلال الحفل في استاد القاهرة، أغنية خاصة بهذه المناسبة تحمل اسم “إحنا جيل جديد”.



تجدر الإشارة إلى أن تامر حسني، يحيي في نفس اليوم، ومباشرةً بعد حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية، حفلًا غنائيًا ضخمًا بالجامعة الأمريكية في القاهرة.