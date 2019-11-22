فرقة "نويرة" تُحيي أمسية فنية في معهد الموسيقى الأحد

تُحيي فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، حفلًا غنائيًا في الثامنة مساء الأحد المقبل، على مسرح معهد الموسيقى العربية، وذلك ضمن سلسلة حفلات كلثوميات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية.

ويتضمن برنامج الحفل الذي يشارك فيه كل من الفنانتين ريم حمدي، ورحاب مطاوع، تقديم باقة مختارة من أجمل أعمال كوكب الشرق، أم كلثوم، التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين من بينها: "اسأل روحك لمحمد الموجي، أنا وأنت ظلمنا الحب لبليغ حمدي، أقولك إيه عن الشوق لرياض السنباطي وأمل حياتي لمحمد عبد الوهاب".

تنظم دار الأوبرا سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان كلثوميات تقام على مسرح معهد الموسيقى العربية تخليدا لسيدة الغناء العربي، أم كلثوم، وضمن خطتها لإحياء تراث الموسيقي العربي، ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء أصيل من تاريخ مصر الثقافي، والحضاري والجسر الرابط بين الماضي والحاضر والمستقبل.

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