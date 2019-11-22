شكرا لقرائتكم خبر عن المرونة مش فى الجسم بس.. نسرين طافش تبرز مواهبها فى "اليوجا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة السورية نسرين طافش جمهورها بمقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير إنستجرام، أبرزت من خلاله مواهبها في تمارين المرونة واللياقة.

وعلقت نسرين طافش على مقطع الفيديو، الذى حصد على عدد مشاهدات بالآلاف: "المرونة ليست فى الجسد فقط، بل فى التفكير والوعي".

Advertisements

يشار إلى أن آخر أعمال نسرين طافش مسلسل "مقامات العشق" بمشاركة نخبة من النجوم العرب منهم نادين خوري، ومصطفى الخاني، ولجين إسماعيل، وجهاد سعد، وسارة فرح، ومحمد حداقي، ومحمد حمادة، ويوسف الخال.. وآخرين، والعمل من إخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتأليف الكاتب محمد البطوش، والعمل مأخوذ عن سيرة محيي الدين بن عربي.