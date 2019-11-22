شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون يصف كيفين هارت بـ "بابلو سكوبار" فى الترويج لفيلمهما الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يحرص الثنائي الشهير داوين جونسون وكيفين هارت، على الظهور في فيديوهات ساخرة لهما، وكان آخرها في فيديو نشره الأول عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام اثناء الترويج لفيلمهما Jumanji: The Next Level المقرر عرضه يوم 13 ديسمبر المقبل.

وظهر الثنائي في الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة، وهما في احدى المناطق الساحلية، ويصف جونسون هارت بتاجر المخدرات الشهير "بابلو سكوبار" بسبب القميص الذي يرتده وهو يشبه بشكل كبير تاجر الهيروين الكولومبي الشهير.

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ويراهن القائمون على الجزء الثاني من الفيلم على عطلات أعياد الكريسماس لحصد افتتاحية تصل لـ 40 مليون دولار، للسير على نفس ارقام ايرادات الجزء الأول الذي حقق 36 مليون دولار في افتتاحيته الأولي داخل أمريكا الشمالية.

ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدى للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأخير 90 مليون دولار، تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك.