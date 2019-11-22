شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عرفة: الأطباء وصفوا «التمثيل» علاج للراحل أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قص شريف عرفة ذكرياته مع الراحل احمد زكى؛ وقال:" الإمبراطور من الممثلين اللى عندهم موهبة 100 فى المائة، ولا يلجأ للتكنيك أمام الكاميرا، بل يمثل بإحساسه".

واستعاد عرفة ذكرياته مع زكى فى آخر افلامه حليم وقال : لما بدأنا نصور حليم كان كويس وتجاوز المرحلة الخطرة، ودخلنا نصور، وبعد انتهائه من 90% من الفيلم ساءت حالته من جديد.

واضاف خلال ندوة تكريمه فى مهرجان القاهرة : صحته كانت بتتحسن لما يدخل الاستوديو ، الدكاترة كانوا بيقولولنا ارجوكوا خلوه يمثل، الله يرحمه لا يعوض، واتمنى كلنا نموت اثناء التصوير.

وناشد عرفة الصحفيين الا يحولوا صناعة السينما لصراعات ايرادات، فهى ليست المحك الرئيسى .

وكشف عرفة كواليس علاقته بالنجمة يسرا، قائلا ، ناس كتير متعرفش إن اللي عمل ليسرا أول اختبار سينمائي كان والدى سعد عرفة.

وأضاف:" يسرا صديقة وأخت عزيزة عليا، وعملنا مع بعض أفلام كتير وهي من فنانات جيلها المميزين جدا، وانا دايما اغيظها واقولها إنى زمان شوفتك أول مرة وأنا بالشورت". Advertisements وقال شريف عرفة خلال ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي، تكريمي بجائزة تحمل اسم فاتن حمامة فخر ليا، وانه من مهرجان القاهرة شرف ليا.

المؤتمر يقام بحضور رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي، وعدد من النجوم الذين شاركوا في أفلامه، ويديره الناقد السينمائي طارق الشناوي، الذي أعد كتابا بعنوان «شريف عرفة.. المايسترو»، يصدره المهرجان بالتوازي مع إقامة المؤتمر، يقول خلاله «الشناوي» في وصف «عرفة»: «ولد ليكون سينمائياً، حياته تبدو وكأنها شريط سينمائى، ينطبق عليه ما قاله يوسف بك وهبى عندما اقتبسها من وليم شكسبير (وما الدنيا إلا مسرح كبير)، سنجد السينما هي الدنيا والدنيا هي السينما بالنسبة لشريف عرفة، ولو تتبعت تفاصيل حياته ستجد أمامك كائنا يتنفس فقط أوكسجين السينما، وذلك بحكم التاريخ والجغرافيا، ليست فقط السينما هي عالمه الأسير بل هي عالمه الوحيد».

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي ضمن برنامج تكريم المخرج شريف عرفة، عدد من أبرز أفلامه هي، «الإرهاب والكباب»، «طيور الظلام»، «سمع هس»، «اللعب مع الكبار»، كما يعرض فيلمه الأخير «الممر» في قسم بانوراما السينما المصرية.