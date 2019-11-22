شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الصريطى وحسن عطية فى اللجنة العليا لـ أيام القاهرة الدولى للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع أعضاء اللجنة العليا لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما من أجل الإعداد للدورة الثالثة للمهرجان والتي ستقام في فبراير 2020، وبحثت اللجنة بالتحليل فعاليات الدورة الأولي والثانية من المهرجان، وكان قرارها أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مجهود أكبر للحفاظ على النجاح الذي حققه المهرجان في دورتيه السابقتين على المستوى المحلي والدولي، وهو ما بدا جليا من نسبة الإقبال من طلاب المشاركات في الدورة القادمة من الدول العربية والأجنبية التي أبدت رغبتها في المشاركة.



الفنان سامح الصريطي والدكتور اسامة رؤوف

تكونت اللجنة من كل من الناقد الكبير الأستاذ الدكتور حسن عطية و النجم الكبير سامح الصريطي ومهندس الديكور الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز والكاتب والباحث الدكتور محمد أمين عبد الصمد و برئاسة المخرج المسرحى أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان.

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يذكر ان المهرجان كرم في دورتيه السابقتين الفنانين سيد رجب وصفية العمري و كرم مجموعة كبيرة من رموز المسرح العربي منهم الدكتور عبد الكريم برشيد من المغرب و الأستاذ جواد الأسدي من العراق و كرم أسماء الراحلين نور الشريف و الدكتورة نهاد صليحه و غيرهم و شارك في الدورات السابقة من الدول العربية و الأجنبية الاردن و فلسطين والسعودية و فرنسا و ليبيا و غيرها.