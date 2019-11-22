فيديو| إيراني يعاني من الزهايمر لم يتذكر شيء سوى فريد الأطرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقاطع فيديو، وصورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء زيارتها لمدافن عائلة الأطرش.

وظهر في الفيديو معجبين للفنان الراحل فريد الأطرش، من دول مختلفة، العراق، ولبيا، ولبنان، وإيران، يزورون قبره.

وكشفت بوسي عن معجب من إيران يعاني من "ألزهايمر"، لم يتذكر أي شيء غير الراحل فريد الأطرش.

Advertisements

كما نشرت بوسي صورة لمدافن عائلة الأطرش، التي دفن فيها الفنان الراحل فريد الأطرش، وشقيقه فؤاد الأطرش، وشقيقتهم آمال الأطرش، الشهيرة بـ"أسمهان".

وعلقت بوسي :"الفن ونجوم الفن وتأثرهم على المنطقة العربية، في حياتهم وبعد رحيلهم ربنا يرحم الجميع".

وقد رحل الفنان فريد الأطرش في 26 من ديسمبر في العام 1974، كما رحلت الفنانة أسمهان 14 يوليو 1944.