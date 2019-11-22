عابد فهد وهبة طوجي على بوستر مسلسل "هوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الممثل السوري عابد فهد بوستر مسلسل "هوس"، الذي يجمعه بالفنانة اللبنانية هبة طوجي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وعلق فهد على الصورة :"مسلسل هوس مع النجمة الرائعة هبة طوجي من كتابة ناديا الأحمر، إخراج محمد لطفي". Advertisements جدير بالذكر أن الموسيقى التصويرية الخاصة بـ"هوس" تحمل توقيع المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني مسلسل "هوس"، بطولة عابد فهد، هبة طوجي، تأليف ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي، والمقرر عرضه رمضان المقبل 2020.

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