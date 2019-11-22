ليلى علوي تطالب شريف عرفة بتقديم فيلم موسيقي.. وتؤكد: تكريمه تأخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بتكريم المخرج شريف عرفة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي وصفته بأهم مهرجان في مصر والعالم العربي.

وتابعت في ندوة أقيمت اليوم الجمعة، ضمن برنامج تكريم شريف عرفة بالمهرجان "مش انا بس اللي فرحانة بالتكريم، تكريمك تكريم لماهر عواد، ممدوح عبدالعليم، ويسرا ووحيد حامد وليا ولكل اللي اشتغلوا معاك، رغم انه اتأخر".

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وتابعت "شريف مخرج شامل يقدر يخرج افلام موسيقية بمعنى الكلمة، وخسارة ان ده مش مستمر بتمنى وبدعي ان انت وماهر تلتقوا تاني في فيلم موسيقي".

وأضافت "بيحب الممثل والمنتج وبيخاف عليه، وقف معايا وقت إنتاج (يا مهلبية يا)، عشان نقدر ننقذ حاجات ونوفر وأستاذ عمرو عرفة كان أمين جدا عليا"، لافتة إلى أنها تعتبر فيلم "سمع هس" من أهم الأفلام.

وطلبت ليلى منه في ختام كلمتها تقديم فيلم موسيقي، وأكدت أنها على استعداد الدخول كشريكة بأجرها وأكثر.