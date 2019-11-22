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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
هنأت الفنانة ندى بسيوني، منتخب جنوب أفريقيا بفوزه على منتخب غانا بضربات الجزاء، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء الجمعة، على المركزين الثالث والرابع بكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.
وكتبت بسيوني، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "مبسوطة جدًا لمنتخب إفريقيا بالتأهل للأولمبياد.. مدربهم محترم وأخلاق جدًا، وكل الفريق بيلعب كورة جميلة نظيفة وأخلاق عالية.. يا رب النصر لمصر الليلة إن شاء الله، اللهم فرحة".
وكان منتخب جنوب أفريقيا واجه في المباراة الماضية المنتخب الوطني، واستطاع منتخبنا الفوز عليه بنتيجة 3 أهداف دون مقابل.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بسيوني تهنئ منتخب جنوب أفريقيا بعد ضمان تأهله لأولمبياد طوكيو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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