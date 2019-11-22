عمرو عرفة عن شقيقه: عنوان الالتزام والأمانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
قال المخرج عمرو عرفة، إنه من الصعب أن يتحدث عن شقيقه المخرج الكبير عمرو عرفة.
وأضاف في ندوة أقيمت ضمن برنامج تكريم المخرج الكبير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي "محدش بيتكلم عن اخوه صعب اوي، مش عارف اقول ايه، لكن ممكن اقول إن الأمانة والالتزام عنوان شريف، عمره ما يقول كلمة مش من قلبه".
وتابع "شريف مؤمن أن لو مهنتنا مش اهم هاجس في حياتك عمرك ما هتنجح فيها وده اللي اتعلمناه من ابونا المخرج سعد عرفة".
الندوة شهدت حضور المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، الناقد طارق الشناوي، المخرج عمرو عرفة، الفنانة ليلى علوي، الفنان يوسف عثمان.
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