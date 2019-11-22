نصيحة ذهبيه للمخرج تيري جليام لكل من يرغب في العمل بالإخراج

بدأ المخرج تيري جيليام باعطاء بعض النصائح للمخرجين الشباب و الراغبين في العمل بذلك المجال، بدأها بمزحة قائلًا اهم نصيحة ان تبتعد تمامًا وان لا تعمل في ذلك المجال.
ثم استعاد جديته، وقال: "عليك ان تعمل فيما تؤمن به وان تناضل من اجله وان لا تتنازل، و ان لا تفكر في مسارك المهني، فانا اقوم بصنع الفيلمومن بعدها ابدأ في التفكير في الفيلم التالي".
وتابع: "والوضع بالنسبة للمخرج اصعب من الممثلين، فالممثل يمكن ان يشارك في اكثر من عمل في العام لكن المخرج الذي يقوم بذلك يُعد تنازل منه لان تنفيذ ذلك صعب جدا".
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