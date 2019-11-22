فن ومشاهير

نصيحة ذهبيه للمخرج تيري جليام لكل من يرغب في العمل بالإخراج

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بدأ المخرج تيري جيليام باعطاء بعض النصائح للمخرجين الشباب و الراغبين في العمل بذلك المجال، بدأها بمزحة قائلًا اهم نصيحة ان تبتعد تمامًا وان لا تعمل في ذلك المجال.

 

ثم استعاد جديته، وقال: "عليك ان تعمل فيما تؤمن به وان تناضل من اجله وان لا تتنازل، و ان لا تفكر في مسارك المهني، فانا اقوم بصنع الفيلم

ومن بعدها ابدأ في التفكير في الفيلم التالي".

 

وتابع: "والوضع بالنسبة للمخرج اصعب من الممثلين، فالممثل يمكن ان يشارك في اكثر من عمل في العام لكن المخرج الذي يقوم بذلك يُعد تنازل منه لان تنفيذ ذلك صعب جدا".

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