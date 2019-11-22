المخرج الأمريكي تيري جيليام يكشف صفات الممثل المثالية

قال المخرج الأمريكي تيري جيليام خلال ندوة "إيجاد الهوية عبر الوسائط المختلفة"، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، لا أقوم بالكتابة بمفردي ولكنني أحب أن أشارك أشخاصًا في كتابة السيناريو، وأبحث دائما عن النصوص الجيدةفي كل مكان، لكن فيلم ك فيشر كينج مس قلبي ودفعني لأن أقوم بإخراجه.
وعن صفاته التي يبحث عنها في الممثل، قال: "دائما ابحث عن الممثلين الرائعين الذين يعطوننيما أبحث عن، فأنا أرغب دائما في الممثل الذي يعطيني أرباح جيدة في شباك التذاكر، إلي جانب مراعاة الشخص المناسب لأداء الدور، كما أفضل الممثلين الذين يتمتعون بروح الدعابة والأذكياء".
جدير بالذكر أن المخرج تيري جيليام، حصل على البافتا، وترشحت أعماله وفازت بالعديد من جوائز الأوسكار وجولدن جلوب.
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