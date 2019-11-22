فن ومشاهير

المخرج الأمريكي تيري جيليام يكشف صفات الممثل المثالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال المخرج الأمريكي تيري جيليام خلال ندوة "إيجاد الهوية عبر الوسائط المختلفة"، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، لا أقوم بالكتابة بمفردي ولكنني أحب أن أشارك أشخاصًا في كتابة السيناريو، وأبحث دائما عن النصوص الجيدة

في كل مكان، لكن فيلم ك فيشر كينج مس قلبي ودفعني لأن أقوم بإخراجه.

 

وعن صفاته التي يبحث عنها في الممثل، قال: "دائما ابحث عن الممثلين الرائعين الذين يعطونني

ما أبحث عن، فأنا أرغب دائما في الممثل الذي يعطيني أرباح جيدة في شباك التذاكر، إلي جانب مراعاة الشخص المناسب لأداء الدور، كما أفضل الممثلين الذين يتمتعون بروح الدعابة والأذكياء".

 

جدير بالذكر أن المخرج تيري جيليام، حصل على البافتا، وترشحت أعماله وفازت بالعديد من جوائز الأوسكار وجولدن جلوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المخرج الأمريكي تيري جيليام يكشف صفات الممثل المثالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا