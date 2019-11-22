تيري جيليام: القاهرة مدينة مليئة بالجنون وأشخاصها مفعمون بالطاقة

تحدث المخرج الامريكي تيري جيليام خلال ندوة "إيجاد الهوية عبر الوسائط المختلفة"، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عن انطباعه عن القاهرة: "ليس بوسعي ان اصف في القاهرة، فما يحدث في هذه المدينة جنون ومليئة بالمباني،

واحب الناس فهم مفعمون بالطاقة و يضحكون كثيرا لكن لا اسنطيع ابدا فهم القاهرة كمدينة".

يذكر ان مهرجان القاهرة يعرض لجليام خلال فعاليات الدورة 41 فيلم الخيال العلمي

الأيقوني “برازيل” الذي نال إعجاب النقاد وترشح للأوسكار عام 1985، وفيلم “الرجل الذي قتل دون كيشوت The Man Who Killed Don Quixote” الذي استغرق ثلاثة عقود في تنفيذه انتهت عام 2018، وهو فيلم مغامرات كوميدي بطولة آدم درايف وجوناثان برايس، اختاره مهرجان كان كفيلم ختام دورته الحادية والسبعين.