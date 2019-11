المخرج تيري جيليام: لا أحب إخراج أفلام الأبطال الخارقين

تحدث المخرج الامريكي تيري جيليام عن مساره المهني خلال حواره مع المخرج عمرو سلامة، فقال: "انا لا اتمكن من تحديد ما هو الذروة بالنسبة لمساري المهني، فتلك اللحظات تأتي وتذهب، بمجرد عرض الفيلم ورؤيتك لأداء الممثلين حينما يبلون بلاء حسنًا، وهناك افلام حينما اراها اجد انها افضل فيلم علي الإطلاق".

وعن رأيه في افلام الابطال الخارقين، قال: "لا احب انا اخرج مثل هذه الافلام واكره صنعها وانها تمتص كافة التمويل المتاح ومن الناحية الفنية كل هذه الافلام التي تتناول قصة البطل الخارق رائعة الا انها لا تتحدث عن موضوع واقعي او امور هامة".

يذكر ان المخرج تيري جيليام

بدأ مشواره الفني عضو مؤسس في فرقة مونتي بايتون Monty Python الكوميدية، ورساما لمسلسل “سيرك مونتي بايتون الطائر Monty Python’s Flying Circus"، قبل أن ينتقل لمقعد المخرج، ويشارك تيري جونز في إخراج فيلمين من علامات السينما الكوميدية الحديثة، هما؛ "مونتي بايتون والكأس المقدس Monty Python and the Holy Grail" عام 1975، و”مونتي بايتون ومعنى الحياة Monty Python’s The Meaning of Life” عام 1983.