تيري جيليام يتحدث عن علاقته بالممثل في أفلامه

تحدث المخرج الأمريكي تيري جيليام خلال حواره مع المخرج المصري عمرو سلامة، عن علاقته بالممثل، فقال: "إن يكون لدي ممثلين متفقين معي بعدم التدخل في رؤيتي، و ذلك ما يشعرني بالسعادة والرضا حتي انتهاء الفيلم".
وتابع: "لكنني أيضا أحب الممثلين الذين يقترحون علي بعض الأفكار للشخصيات الذين يقومون بأدائها في أي فيلم". وعن استعدادات جيليام التي يقوم بها قبل بدأ تصوير أي فيلم قال: "أستعد قبل أن أقوم بتصوير
جدير بالذكر أن المخرج تيري جيليام، حصل على البافتا، وترشحت أعماله وفازت بالعديد من جوائز الأوسكار وجولدن جلوب.
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