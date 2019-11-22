فن ومشاهير

تيري جيليام يتحدث عن علاقته بالممثل في أفلامه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تحدث المخرج الأمريكي تيري جيليام خلال حواره مع المخرج المصري عمرو سلامة، عن علاقته بالممثل، فقال: "إن يكون لدي ممثلين متفقين معي بعدم التدخل في رؤيتي، و ذلك ما يشعرني بالسعادة والرضا حتي انتهاء الفيلم".

 

وتابع: "لكنني أيضا أحب الممثلين الذين يقترحون علي بعض الأفكار للشخصيات الذين يقومون بأدائها في أي فيلم". وعن استعدادات جيليام التي يقوم بها قبل بدأ تصوير أي فيلم قال: "أستعد قبل أن أقوم بتصوير

Advertisements
الفيلم جيدا لأن ذلك يوفر علي جهد كبير، وأعتقد أن مثلا في فيلم فيشر كينج كنت اقوم بمجهود كبير، أما الآن في أعمالي أضع بعض اللمسات الصغيرة".

 

جدير بالذكر أن المخرج تيري جيليام، حصل على البافتا، وترشحت أعماله وفازت بالعديد من جوائز الأوسكار وجولدن جلوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تيري جيليام يتحدث عن علاقته بالممثل في أفلامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا