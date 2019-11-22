تيري جيليام يتحدث عن علاقته بالممثل في أفلامه

تحدث المخرج الأمريكي تيري جيليام خلال حواره مع المخرج المصري عمرو سلامة، عن علاقته بالممثل، فقال: "إن يكون لدي ممثلين متفقين معي بعدم التدخل في رؤيتي، و ذلك ما يشعرني بالسعادة والرضا حتي انتهاء الفيلم".

وتابع: "لكنني أيضا أحب الممثلين الذين يقترحون علي بعض الأفكار للشخصيات الذين يقومون بأدائها في أي فيلم". وعن استعدادات جيليام التي يقوم بها قبل بدأ تصوير أي فيلم قال: "أستعد قبل أن أقوم بتصوير

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الفيلم جيدا لأن ذلك يوفر علي جهد كبير، وأعتقد أن مثلا في فيلم فيشر كينج كنت اقوم بمجهود كبير، أما الآن في أعمالي أضع بعض اللمسات الصغيرة".

جدير بالذكر أن المخرج تيري جيليام، حصل على البافتا، وترشحت أعماله وفازت بالعديد من جوائز الأوسكار وجولدن جلوب.