بدء ندوة إيجاد الهوية عبر الوسائط المختلفة ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

بدأت منذ قليل جلسة نقاشية بعنوان "إيجاد الهوية عبر الوسائط المختلفة"، يحاور فيها المخرج عمرو سلامة، المخرج البريطاني تيري جيليام، المكرم بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وذلك في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال41. عُرضت في بداية الندوة علي شاشة عرض مسرح الهناجر مقتطفات متنوعة من أبرز أعمال المخرج تيري جيليام التي قام بإخراجها. عرض مسرح الهناجر مقتطفات متنوعة من أبرز أعمال المخرج تيري جيليام التي قام بإخراجها. Advertisements استهل المنتج محمد حفظي الندوة بكلمة قدم فيها المخرجين المصري عمرو سلامة والأمريكي تيري جيليام، وقام بالترحيب بهما. يذكر أن مهرجان القاهرة يعرض لجليام خلال فعاليات الدورة 41 فيلم الخيال العلمي الأيقوني “برازيل” الذي نال إعجاب النقاد وترشح للأوسكار عام 1985، وفيلم “الرجل الذي قتل دون كيشوت The Man Who Killed Don Quixote” الذي استغرق ثلاثة عقود في تنفيذه انتهت عام 2018، وهو فيلم مغامرات كوميدي بطولة آدم درايف وجوناثان برايس، اختاره مهرجان كان كفيلم ختام دورته الحادية والسبعين.

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