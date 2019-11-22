فن ومشاهير

منة شلبي تكشف عن معايير اختيار أدوارها في السينما

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تحدثت الفنانة منة شلبي خلال ندوتها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الاسباب التي تجعلها ترفض دورًا مقدمًا لها، ان الدور ان لم يكن مؤثرًا لو تم حذفه حتي لو كان كبيرًا فلن تقوم به، وعلى

العكس إن كان الدور مشهدًا واحدًا ولكنه مؤثرًا فسوف اقبل به".

وتابعت: " لن اقدم ابدًا ادورًا تسيء لشخص او اتنمر علي فئة معينة، لكن في نفس الوقت صعب ارضاء

جميع الجماهير لانهم فئات مختلفة و اختيار دور يعجب الجميع شئ مستحيل".

 

يذكر أن منة شلبي، بدأت مسيرتها الفنية عام 2001 بالمشاركة في مسلسل "حديث الصباح والمساء" المأخوذ عن قصة أديب نوبل نجيب محفوظ، وفي العام نفسه كتبت شهادة ميلادها السينمائية بالمشاركة في فيلم "الساحر" للمخرج الراحل رضوان الكاشف.

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