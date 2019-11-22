منة شلبي تروي بداياتها مع التمثيل وأول أعمالها

تحدثت الفنانة منة شلبي خلال ندوتها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدايتي في التمثيل كانت منذ طفولتي في البيت والمدرسة، وكنت اكذب دائما علي والدتي حتي طلبت مني ان استفيد بذلك ومن تلك اللحظة وضعت

التمثيل ضمن اولوياتي".

وتابعت: "قدمت في المعهد العالي للفنون المسرحية ومن وقف بجانبي كان الفنان أشرف زكي، وكنت محظوظة جدا لان بعد دخولي للمعهد مباشرة قدمت فيلم الساحر و

بعدها بحب السيما".

وتحدثت ايضا خلال الجلسة عن علاقة المخرج بالنص المكتوب، فقالت: " ان صوت المخرج لابد ان يعلو علي صوت السيناريو لان له رؤيته الخاصة، ونحن كممثلين ليس من حقنا ان نجبر المخرج علي اضافة مشهد او حذفه لان الفيلم اهم من اي شخص في العمل".