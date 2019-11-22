سيرين عبد النور بإطلالة سوداء مؤتمر لمسلسل "الديفا" وتفاصيل عن العمل

حيث ظهرت بصورة مميزة بإطلالة سوداء ساحرة واختارت فستانا قصيرا ولامعا ذا تصميم مميز، ووضعت ماكياجا صارخا مميزا زادها جمالاً، كما ظهر شعرها ناعما ومنسدلا للخلف، وارتدت حلقا ماسيا مميزا وطويلا.

علقت سيرين عبدالنور على المنشور وكتبت: "صور من المؤتمر الصحفي، الديفا، كنت سعيدة جداً بجمعة الصحافة الصديقة، شكراً لوجودكم، والشكر الأكبر دايماً للجمهور العربي علي دعمه الدائم، بحبكن".

تشارك الفنانة سيرين عبدالنور بهذا المسلسل الذي يتكون من خمس حلقات فقط، ومدة كل حلقة لا تزيد عن عشر دقائق فقط، كما يتم عرضه عبر المنصة الرقمية "شاهد دوت نت"، ويعد هذا المسلسل هو الأول من نوعه من حيث طريقة عرضه وتقديمه في الوطن العربي، وهو يعد نوع جديد من الدراما مواكبة للأعمال العالمية التي تأخذ نفس الشكل في العرض.

يعد مسلسل "الديفا" هو مسلسل يختص بحياة النجوم والمشاهير، حيث أنه يعرض كواليس حياتهم الخاصة بعيداً عن أضواء الكاميرات والمصورين، كما تم عرض فيديو ترويجي للمسلسل منذ فترة، عبر قناة "MBC" السعودية، للإعلان عن المسلسل، والذي ينتمي للتشويق والإثارة حول حياة النجوم، يشارك في بطولة المسلسل والفنانة المصرية بوسي، والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وسام فارس، مهيرة عبدالعزيز.