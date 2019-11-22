تراند اليوم : النهاردة فرحي ياجدعان .. أحمد عدوية ضيف أولي حلقات برنامج سعد الصغير -صورة

نشر الفنان سعد الصغير مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تجمعه بالفنان أحمد عدويه.

وعلق سعد قائلا: “أولى حلقات برنامج النهارده فرحي يا جدعان الحلقه عجبتكو عايز رأي حبيايبي واخواتي وفكرة البرنامج عجبتكو”

وجاءت تعليقات بعض الجمهور كالتالي: “ابن اصول اوووي انت يا سعد وتربيه صح”_” أنا بحبك أوي انت نمبر 1″_” حلاوتكم”

ويذكر أن برنامج “النهاردة فرحي يا جدعان” الذي يقدمه سعد الصغير عبر قناة النهار، هو برنامج خيري علي طريقة المسابقات للشباب المقبل علي الزواج وغير ميسور الحال، ويقدم لهم في نهاية الحلقة أجهزة كهربائية، وهو من إنتاج وتقديم سعد الصغير، ومن إخراج كامبا.

ويعد أحمد عدوية من اشهر الفنانين المصريين الذين احترفوا الغناء الشعبي، ويملك جمهورا كبيرا في الأوساط المصرية والعربية.