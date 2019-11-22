تراند اليوم : الواد الشنكوتي ” عصام كاريكا ” بالزي الإماراتي في دبي-صورة

نشر المطرب والملحن عصام كاريكا صورة جديدة له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر عصام كاريكا وخلفه برج خليفه في الامارات وهو يرتدي الزي الإماراتي الجلباب الاسود والعمامة وعلق قائلًا: “حبيبتى دبي”.

يذكر ان المطرب عصام كاريكا، طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان” عليكى غمزة”، عبر حسابه على “إنستجرام” من ألحان وإنتاج كاريكا وكلمات محمد توزيع حماده سمير.

وأحيا “كاريكا”، حفلا غنائيا بـ”CEROS” الساحل الشمالي”، فى شهر أغسطس الماضي، وحضر الحفل عدد كبير من متابعيه.

كانت نقابة المهن الموسيقية، قد برأت المطرب والملحن عصام كاريكا، من الادعاءات التي وجهتها له مطربة جزائرية تدعى ياسمين نيازا.