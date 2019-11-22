ياسمين صبري تبتعد عن الشاشة الصغيرة

متابعة بتجــــــــرد: حسمت النجمة المصرية ياسمين صبري قرارها بشأن مشاركتها في الموسم الرمضاني لعام 2020.

وستغيب ياسمين، عن المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “حكايتي”، والذي يعد أوّل بطولة درامية مطلقة لها.

ومسلسل “حكايتي” شاركت “صبري” في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد حاتم، جمال عبدالناصر، وفاء عامر، نهال عنبر، إسلام جمال، هنادي مهنى، وإدوارد، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

وتسعى ياسمين صبري حالياً؛، للبحث عن نص سينمائي تعود من خلاله للسينما، ولكنها تتأنى في اختياراتها؛ لكي تظهر لجمهورها بشكل جديد ومميز.