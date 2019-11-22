متابعة بتجــــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حظي به فيلم الجوكر في فترة قصيرة من عرضه، يتّجه القائمون عليه إلى بدء التحضيرات من أجل إنتاج جزء ثانٍ منه.
فقد تحدّث موقع Hollywoodreporter عن أنّ المخرج تود فيليبس دخل في مفاوضات مع الشركة المنتجة للإتفاق على التفاصيل المتعلقة بالجزء الثاني من الفيليم.
وقال الموقع أن بطل الجزء الأول الممثل واكين فينيكس يحظى بفرصة المشاركة في الجزء الجديد خاصة بعد دخوله المنافسة في سباق الأوسكار.
يُذكر أن “الجوكر” قد تجاوزت إيراداته المليار دولار محقّقاً إنجازاً كبيراً ليكون أول فيلم في تاريخ السينما يصل لهذا الرقم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحطيمه الأرقام القياسية.. “الجوكر” يعود من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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