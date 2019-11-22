موقع “تويتر” يتيح للمستخدمين حجب التعليقات

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت شركة “تويتر” أنها ستطلق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين حجب تعليقات معينة على تغريداتهم، لمنحهم سيطرة أكبر على محادثاتهم عبر موقع التدوينات القصيرة الأشهر في العالم.

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار جهود شركة “تويتر” التي قالت أنها تستهدف تطهير الموقع من التعليقات المسيئة وجعل منصتها للتواصل الاجتماعي أكثر ملاءمة. وتم اختبار الخاصية في وقت سابق، بالولايات المتحدة واليابان وكندا، وصرح الحساب الرسمي للتويتر وقتها أنها تسعى لأن يشعر الجميع بالأمان والراحة خلال المحادثات. وجاء في بيان تويتر أن هذا الخيار هو طريقة جديدة لتقليل “الضوضاء”، كما أن 85٪ من الأشخاص الذين يخفون الردود لا يستخدمون الحظر أو الكتم. وأضاف البيان أنه كان هناك فضول من الناس لمعرفة كيف ستستخدم الشخصيات العامة من السياسيين والصحفيين هذه الميزة، وهل سيظل المستخدمون قادرون على رؤية التعليقات المحجوبة، والتفاعل معها عن طريق الضغط على الأيقونة التي تظهر على التغريدة أم لا.

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