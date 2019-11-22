مالوما يرفع علم السعودية ويلتقي لأوّل مرّة جمهوره في المملكة

متابعة بتجــــــــــرد: وصل النجم الكولومبي العالمي مالوما إلى السعودية، استعدادًا لإحياء أولى حفلاته في المملكة العربية، وذلك ضمن فعاليات “مهرجان الدرعية” الموسيقي.

ومن المقرر أن يقدّم مالوما خلال الحفل أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أحدثها أغاني ألبوم “11:11″، مباشرةً بعد سباقي “فورمولا إي الدرعية” يوم غد الموافق 23/11/2019.

وفور وصوله إلى السعودية نشر مالوما صورة لها، ظهر فيها العلم السعودي مرفوعًا خلفه وأعرب من خلال تعليقه عليها عن سعادته بالتواجد في المملكة العربية.

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وكان مالوما قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.

تجدر الإشارة إلى أن مالوما يعتبر من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بجماهيرية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.