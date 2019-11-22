شريف عرفة يكشف حكاية عبد الناصر والمغربي مع إسماعيل ياسين

أكد المخرج المصري شريف عرفة أهمية السينما كقوة ناعمة، مستدعياً قصة مواطن مغربي استوقف الزعيم جمال عبدالناصر في المغرب، ليطلب منه نقل تحياته إلى إسماعيل ياسين (1912 – 1972)، وهو ما دفع الرئيس الراحل لتأميم السينما بمجرد عودته إلى مصر.

وقال عرفة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم لتكريمه بجائزة فاتن حمامة في مهرجان القاهرة السينمائي، الجمعة، إنه لم يتعمد الإساءة لصورة الصحفي التي قدمها في فيلم "الممر" (إنتاج 2019).

ودعا عرفة (58 عاماً) خلال الندوة التي حضرها محمد حفظي، رئيس المهرجان، وأدارها الناقد طارق الشناوي، إلى عدم الربط بين ما هو واقعي وما هو فني، "لأن الفن اختيار"، كما قال له المخرج المصري صلاح أبوسيف (1915 - 1996) في أحد الأيام.

وأشار إلى أنه لم يكن يفضل الخوض في هذا الموضوع الذي فتح النقاش حوله أحد الصحفيين من حضور المؤتمر، مطالباً بعدم محاكمة المخرج أو الممثل عن دور تمثيلي كما حدث معه ومع الفنان عادل إمام في فيلم "طيور الظلام" من أحد المحامين، الذي اعتبر أن الفيلم يقدم إساءة لصورة المحامي.

وتحدث عرفة عن تأثره بنشأته مع والده المخرج سعد عرفة (1923 – 1998) وعمله مع جيل الكبار من السينمائيين، متابعاً: "ورثنا قوة مصر الناعمة من هذا الجيل، وعلينا عبء نقل هذه الصناعة إلى الآخرين".

Advertisements





وعن اختلاف أجيال الممثلين التي عمل معها عرفة، قال إن كل جيل سواء الكبار أو الشباب يحمل مواصفات مجتمعه بما فيه من عيوب ومميزات.

وحول منحه جائزة باسم فاتن حمامة (1931- 2015)، روى عرفة حواراً دار بينه وبين النجمة الراحلة إبان رئاستها لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي بإحدى الدورات، وكان يعرض له وقتها فيلم "يا مهلبية يا"، قائلاً إنها حدثته تليفونياً لتبلغه أن الفيلم لن يحصل على جائزة، لعدم فهم اللجنة الكوميديا الموجودة بين ثناياه، مؤكداً أنه يُكن لها كل الاحترام.

ولم ينسَ عرفة أن يوجّه الشكر للفنانة ليلى علوي لمساندتها في إنتاج فيلم "يا مهلبية يا"، بعد أن رفض العديد من المنتجين ذلك.

أما عن مدى اهتمامه بصلاحية الأفلام التي يخرجها للمشاركة في المهرجانات، قال عرفة إنه لا يشغل باله بهذا الأمر، فالمهم هو استهداف قاعدة جماهيرية كبيرة وإعجابه بالسيناريو.



