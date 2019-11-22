من هي "خديجة" التي تلقّت رسالة شُكر خاصة من كيت ميدلتون؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تزال أصداء الجولة الملكية الباكستانية التي قام بها دوقا كامبريدج، الأمير ويليام وكيت ميدلتون، في شهر أكتوبر الماضي تتلقّى الكثير من الأصداء الإيجابية، بسبب نجاحها وسَيرِ جدولها بسلاسة، وإتقان الدّوقة في اختيارِ إطلالاتها التي تناسبت مع البَلد الآسيوي، حيث ارتدت كيت 10 إطلالاتٍ استوحتها من الثّقافة الباكستانية، أضافتْ عليها لمستها المُتميّزة بالطّابع الكلاسيكي الملكي.

ومن إطلالات كيت ميدلتون في الجولة الباكستانية التي لاقت نجاحًا استثنائيًا في عالميْ الأزياء والموضة، الزّي الأبيض الذي ارتدته في آخر أيَام الجولة، والذي تألّف من كورتي أبيض مُطرّز بالأسود، ولفّت رقبتها بشالٍ أبيض، كما نسّقت معهما بنطالًا أبيض، وانتعلت كعبًا مُتوسّط الطول لونه بيج.

اختارت ميدلتون الكورتي الأبيض من علامة الأزياء الباكستانية الرّاقية Élan لِمؤسستها مُصممة الأزياء "خديجة شاه"، والتي يقع مقرّها في مدينة لاهور، ومن شدّة إعجاب كيت بقطعة الأزياء هذه، ما كان من دوقة كامبريدج إلّا وأن أرسلت رسالة شُكر مُباشرةً من القصر الملكي وبتوقيعها الشّخصي إلى خديجة.

جاء في رسالة شكر كيت: "شُكرًا جزيلًا لكِ على مُساعدتك قُبيل جولتي إلى باكستان. إنني مُمتنّة للغاية لكِ ولفريقك على الخيارات الرّائعة التي صنعتموها لي لكي أختار منها. وعلى الرغم من وجود الكثير من الأشياء الجميلة، فهذا جعل صنع القرار أكثر صعوبة قليلاً!".

واستطردت كيت قائلةً: "أحببت الزّي الذي ارتديته، فشُكرًا لك على وقتك وجهودك. باكستان بلدٌ رائع، استمتعنا بزيارته للغاية ونأمل بالعودة إليه يومًا ما قريبًا".

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وأنهت ميدلتون رسالتها بعبارة: "هذا يأتي مع أحر شكري وأطيب تمنياتي"، مع تركها توقيعها الخاص على الرّسالة التي حملت ترويسة قصر كنسغتون.

ومن شدّة فرحة خديجة برسالة الشّكر الشّخصية التي وصلتها من دوقة كامبريدج، ما كان منها إلّا وأن غرّدت بها عبر حسابها في تويتر، حيث نشرت صورة الرّسالة وأرفقتها بالتّعليق التالي:

"سعيدة لأنّه تمّ اعتباري، فهذا تواضعٌ من مُستوى مُختلف تمامًا. ومع ذلك ، فإن أكثر ما يستحق الثناء هو الاعتبار والمجد والتفكير لصاحبة السمو الملكي الدوقة كاثرين، فلا عجب أنها محترمة ومحبوبة للغاية."

يُذكر أنّ دوقة كامبريدج كيت ميدلتون خلطت أزياء جولتها الباكستانية بين مُصممين مُفضّلين لديها، أمثال كاثرين ووكر وجيني بيكهام، مع مُصممين باكستانيين، وخيّمت روح البلد الآسيوي على مُعظم إطلالات كاثرين في الجولة، ناهيكِ عن اعتمادها ألوانًا ساطعة في أزيائها.