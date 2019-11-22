مي العيدان تفتحُ جبهةً على ملابس ليلى عبدالله.. وهكذا ردّت الأخيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقدتْ الإعلاميةُ الكويتيةُ مي العيدان مواطنتها الفنانة ليلى عبدالله بسبب جرأة ملابسها، إذْ لوحت بأنها لبنانية الأصل لكن إقامتها في الكويت جعلتها محسوبة على أبناء الخليج، مشيدةً بنجوميتها وتألقها في الأعمال الفنية.

وأبدتْ مي العيدان في حلقتها التلفزيونية ببرنامج "كشف حساب" بعض الملاحظات على ظهور ليلى عبدالله بعد الشهرة، لافتةً إلى أنها ترتدي ملابس تحمل الكثير من الجرأة وتضعها على حسابها في "إنستغرام"، مضيفةً أنها تلاحظ هذا الأمر منذ فترة إلا أنه آن الأوان للحديث عن ذلك.

واستطردت العيدان قائلةً إن هناك الكثير من المراهقين يشاهدونها ويتأثرون بها، مردفةً: "خليهم يتأثرون فيكي بالزينة مو بالشينة وبالثقافة واللبس المحتشم الراقي مو بإظهار الجسم".

وتابعت الإعلامية الكويتية: "ملابسك قصيرة جدًا والأكتاف والصدر طالعة وإنتي طلعتي في أحد اللقاءات وقولتي أنك تعيشين علاقة حب لكن الرجل ما يقبل على الإنسانة اللي يحبها أن ترتدي ملابس (غير لائقة) من ناحية الاحتشام".

وضربت العيدان مثلًا بالفنانة هيا عبدالسلام قائلةً إنها تجاري الموضة وترتدي ملابس لكنها محتشمة وهي محسوبة على الفن الكويتي حتى لو لم تكن تحمل الجنسية الكويتية.

وأضافت العيدان أنها دخلت إلى حساب ليلى عبدالله وقرأت بعض التعليقات ووجدت ألفاظًا "خادشة"، مبينةً: "إحنا نعرف إن اللي يحب يصون اللي يحبه يصير مثل درة مكنونة يحافظ عليه ولا يجعل أحد يقول عنه كلمة غير لائقة".

واختتمت: "نتمنالك التوفيق وربنا يتمملك قصة الحب بالحلال تزوجتي مرة وخابت إن شاء الله المرة الجاية تصيب".

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من جانبها، ردّت ليلى عبدالله على انتقادات مي العيدان، بالقول: "إذا قصدك النصيحة يا أستاذة مي تقدرين ترفعين على التليفون وعندك رقمي وتقولين لي ياها بيني وبنيك وأنا ما راح أتقبل طبعًا لكن بلقاء تلفزيوني وأمام الملأ ما صارت نصيحة وشكرًا".

وكانت ليلى عبدالله، قد قالت في تصريحات صحفية لها إنها تعيش قصة حب حقيقية مع شاب من خارج الوسط الفني، مؤكدةً أن قصة حبهما ستتكلل بالزواج مطلع العام المقبل.

وأكّدت ليلى عبدالله، أن قصة حبها قائمة على طريقة أغنية "حالة خاصة جدًا" للنجمة المصرية أنغام، موضحةً: "انتظروني عروس 2020".

واستطردت الفنانة الكويتية أنها أحبّت في عريسها شهامته وحنيّته، إضافةً إلى أنه استطاع أن يحتويها ويؤمن بموهبتها الفنية ولا يُقلّل من طموحاتها بل يدعمها لتحقيق ما تتمناه، مؤكدةً أنه ليس رجلًا عربيًا وهو أجنبي مسلم.

وأشارت إلى أن الفنانة الكويتية "شهد" ستكون أولى الحاضرات لعرسها باعتبارها صديقتها المقرّبة، منوهةً إلى أنها تتمنى أن يُحيي حفل زفافها المطرب المصري عمرو دياب، مردفةً: "عملت حسابي على نصف مليون جنيه أجرًا لعمرو دياب مقابل غنائه في عرسي".

وتابعت ليلى عبدالله، أن العُرس سيُقام في جزيرة وسط البحر وسيقتصر الحضور على العائلتين فقط والأصدقاء المقرّبين، مشيرةً إلى أنها ستظهر بـ"لوك" بسيط في الحفل لدرجة أنها تُفكّر في صناعة المكياج لنفسها.