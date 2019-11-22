نوال الكويتية تطرح أغنية "أحبك بس" من ألبومها " الحنين" على يوتيوب

طرحت الفنانة نوال الكويتية، أغنية جديدة بعنوان "أحبك بس"، وهي إحدى أغاني ألبومها الجديد "الحنين"، على طريقة الـ"Lyrics clip".



أغنية "أحبك بس"، من كلمات العالية، ألحان ياسر بوعلي، توزيع مشاري اليتيم و"ray charles"، ربابة وكمنجا محمود سرور، بركشن بوب، إيقاعات عبدالرحمن النزهان (ضرس)، مكس وماستر عمر هاشم.



وتقول كلمات أغنية "أحبك وبس": "حبك بس ما أدري أنا أكثر منك أو كثرك ‎عسى الله لا يبيّن لي غلاك بقلبي وقدرك ‎إذا شفتك تبسّم لي جروحي كلها تبرى ‎ألا يا ربّي أوزعني وقدّرني على شكرك ‎أشوف بلمعة عيونك مشاعر كيف ابوصفها ‎كأني تايه بصحراء ظلام وزارني فجرك ‎حييت البسمة في روحي كأنّك معجزة عيسى ‎ألا يا حظها روحي معاك ويا كبر أجرك ‎تدلل وش تبي وامر لك الدنيا وما فيها ‎لك عيوني لك أيامي أنا كلي تحت أمرك ‎أحبك إيه أنا أحبك وأحسك نصّي الثاني ‎كأن أرواحنا وحدة وقلبي ساكن فصدرك".



يذكر أن "نوال"، أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وهو الحفل الذي أطلقت عليه اسم "الحنين" تيمنًا باسم ألبومها الجديد "الحنين" وقدمت خلاله مجموعة كبيرة من أغاني الألبوم.

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