مصطفى قمر يطرح أغنية "ضحكت ليا"على اليوتيوب

القاهرة - لايف ستايل
طرح الفنان مصطفى قمر، أغنية "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "ضحكت ليا" هي الأغنية الرئيسية للألبوم الأحدث لـ"قمر"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبدالمنعم، ماستر هاني محروس، والكليب من إخراج ياسين حسن، إنتاج شركة ماب للإنتاج الفني، مدير إنتاج فني حمادة قمر، مدير تنفيذي على رشاد.
يشار إلى أن ألبوم "ضحكت ليا" طرحه مصطفى قمر في أغسطس الماضي، ويضم 12 أغنية هي: "س من الناس، "معجب"، "ضحكت ليا"، "حبيبك اللى تحبه"، "نفس السيناريو"، "عارف"،"ناوى"، "قفلت السكة"،"نفس الإحساس"، "نستنى خلاص"، "باب موارب"، "سلمى".
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