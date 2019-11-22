محمد عباس يفوز بجائزة "الديرجيست" للمرة الثانية على التوالي

أعلن المطرب محمد عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حصوله على جائزة "الديرجيست" للمرة الثانية على التوالي كأفضل مطرب صاعد. وكان فاز "عباس" بنفس الجايزة في سيزون 2018:2019 كأفضل مطرب صاعد عن أغنية "فراق بفراق" التي طرحها في الشهور الأخيرة من عام 2017، التي حققت نحو 2.5 مليون مشاهدة بعد طرحها.



ويذكر أن آخر أعمال المطرب محمد عباس أغنية "سيرة الحبايب"، من كلمات "سلامة علي"، وألحان "شريف بدر". قد يهمك ايضاً: تامر مرسي يعلن تعاقده مع أحمد السقا بصورة عبر "فيسبوك" صبري فواز يعلق أزمة حمو بيكا عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"

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